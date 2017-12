Sora Deliei va naște peste câteva zile. Oana Matache arată perfect în ultima lună de sarcină și asta pentru că pe perioada sarcinii, aceasta nu a renunțat niciun moment la orele de sport.

Oana Matache este însărcinată în nouă luni și urmează să devină mamă pentru prima oară, în perioada Crăciunului.

Oana Matache așteaptă cu nerăbdare momentul cel mare

“Multumesc mult Sergiu_sandu ca ma ajuti sa raman fit! ”, a scris sora Deliei pe contul de socializare.

Recent, interpreta a dezvăluit cum reușește să aibă o formă de invidiat. „Sunt frumoasă oricum. Acum, toată lumea e aşa, ambele soacre: vai, o să avem grijă. Cu cât trece timpul mai mult şi se apropie termenul parcă bat aşa toţi în retragere. Îmi spun: e, lasă mamă că în primele luni o să doarmă. Mai sunt patru săptămâni şi puţin şi nasc. Mai e foarte foarte puţin. Este normal ca o gravidă să arate bine. Mie mi se pare că arăt mai bine decât înainte, se întâmplă nişte chestii în corp. Am făcut şi sport şi cred că m-a ajutat chestia asta foarte mult”, a spus Oana Matache în direct la „Răi da buni”. „Ei au foar puţin spaţiu, nu am cum să mă duc eu peste ei. Mai bine îmi dă mie bebeluşa şi o iau la mine acasă”, a spus Gina Matache. Oana s-a cununat civil cu tatăl copilului ei, în luna mai a acestui an.

