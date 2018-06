“Toate fetele” va ridica fetele la dans și va celebra viața în toate formele ei, promite Sore: “Mi-am dorit o piesă pentru toate fetele, să le ridice la dans și să le exprime gândurile. Noi toate ne dorim să fim apreciate și puse pe primul loc, ne dorim atenție, vrem să fim ascultate atunci când avem lucruri de povestit, vrem un umăr pe care să ne punem capul atunci când suntem obosite. Toate fetele își doresc să fie apreciate pentru ceea ce sunt iar acum există și melodia care să spună categoric, lucrul acesta”.

Filmările pentru videoclip au început devreme. Sore a venit de la un concert din țară, direct la filmarea clipului: “Eu am venit la filmare de la un concert, după un drum de 10 ore, complet nedormită. Am filmat toată ziua pentru clip, dar și pentru următoarea lansare de piesă și clip. Faptul că am fost cu fetele, mi-a dat exact energia de care aveam nevoie.” Sore și-a invitat prietenele să ia parte la povestea clipului: “Cred că este importantă energia care se creează între prietene. Am vrut un clip în care toate fetele să cânte și să se distreze la unison.”

Videoclipul a fost regizat de Ionuț Trandafir, cu care artista a colaborat și pentru clipul pieselor “Dintr-o mie de femei” și “Sărută-mă și taci“. Filmat pe litoral, clipul surprinde o gașcă de fete care sunt “actrițe principale” pe plajă, pe barcă sau în van-ul cu care au ajuns la mare. Puse pe distracție dar și hotărâte când iubesc.

Citește și