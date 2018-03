Soția lui Andrei Duban rupe tăcerea și vorbește despre experiența trăită la Ferma vedetelor alături de tatăl copilului ei. Chiar dacă au existat mici discuții între ei, într-un final, au trăit peste probleme.

“Nu te-am simţit nici în privire. Tu eşti foarte rece cu mine, nici partener nu mi-ai fost”, îi mărturiseşte Graţiela soţului ei, în emisiune. “Am dat şapte kilograme, iar la un moment dat am decis să nu mă mai cântăresc. Cel mai greu a fost să ne tolerăm între noi. Eu nu mă refeream la giugiuleală, giugiuleală, ci la atitudine, că nu era cald, parcă nu era soţul meu şi nu înţelegeam. Voiam să ne ţinem de mână, să îi simt căldura, şi el nimic, Batman, Batman! Ţi-aş spune eu mai multe, dar nu am voie, dar să ştii că roate s-a întors, el voia giugiuleală. De Crăciun, am primit o veste… o să fim părinţi…spirituali. Ne-au anunţat finii noştri că vor avea un copil”, a mărturisit Graţiela Duban la emisiunea “La Măruţă“.

“Eu am slăbit mai puţin, am dat la schimb o cafea pentru un sandwich. În primele săptămâni era un frig, de îţi îngheţa şi ”ADN-ul” în tine. Anul sper să ne aducă ce trebuie, eu vreau un frăţior, soţia vrea o surioară”, a completat Andrei Duban, care înainte de a părăsi Ferma vedetelor, a avut mai multe discuții aprinse cu Diana Dumitrescu. În cele din urmă, cei doi s-au împăcat.



