„Erau toate pregătite, nu mai era nimic de făcut şi cu o lună înainte tatăl meu a plecat în Ceruri. A trebuit să amânăm tot şi nu am mai putut să mai facem. Nu am mai avut starea să facem. A fost ceva fulgerător. M-am împăcat cu gândul acesta, că până acum nu am putut să vorbesc despre asta. Eu nu acceptam lucrul acesta”, a spus Noemi Mitoşeru la „Răi Da’ Buni”.

La scurt timp după moartea tatălui ei, Noemi a făcut și primele declarații. „Sunt devastată, nici nu am cuvinte să spun. Ideea este că omul ăsta a murit cu zile – nici nu pot să vorbesc la trecut despre el. Are 59 de ani şi eu, cu o seară înainte, am vorbit cu el, nici nu… a fost o moarte şocantă şi bruscă! Nu mă aşteptam, plus că om tânăr… nici nu apucase să-şi depună dosarul de pensie. Nu s-a bucurat de bătrâneţea lui, nu a apucat să se bucure de absolut nimic.', a declarat Noemi Mitoşeru în urmă cu un an, pentru Antena Stars.

