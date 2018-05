Silvia Chifiriuc și Petre Roman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi nu exclud posibilitatea de a deveni din nou părinți. În prezent aceștia se află la Sinaia, unde vor petrece câteva zile de relaxare.

„Sper ca Petrus să ajungă să iubească muntele așa cum îl iubim și noi, pentru că muntele este cea mai mare sănătate”, a declarat fostul premier, la Antena Stars.

„Am fost la un eveniment foarte frumos unde am purtat un costum masculin, iar acolo am fost întrebată dacă îmi mai doresc un copil. Am răspuns și eu ca omul, firesc și normal…Dacă Dumnezeu mă va binecuvânta cu încă un copil, de ce nu…Și de aici s-a tot răspândit!” a declarat Silvia Chifiriuc, la Antena Stars. „Nu am făcut niciun fel de afirmație. Un copil este o mare bucurie și o mare răspundere. E ceva intim…Dacă o vrea Dumnezeu…Dacă e un fapt, e un fapt, iar dacă nu, nu este. Ceea ce nu e spus, nu există”, a mai spus Petre Roman.

