“Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva , pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină. Am impresia că trebuia de mult să mă apuc de treaba asta. Mai întâi am încercat să neg, pentru că nu înțelegeam. După câteva ore mi-am dat seama că nu e asta soluția, nu poți să fugi din fața propriei tale ființe. Nimeni nu m-a liniștit, s-a legat cumva cu alte semne.”, a povestit Cora Mizil la Xtra Night Show.

“Eu am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens.” , a mai spus Cora Mizil la Xtra Night Show.

Irinel Columbeanu a ajuns în gura lui Serghei Mizil în urmă cu ceva vreme. Acesta din urmă a fost extrem de dur la adresa omului de afaceri.

Citește și