Soția lui Tudor de la Fly Project a ajuns cu fetița la spital, după ce micuța a răcit foarte tare. Anamaria recunoaște că s-a panicat, mai alec că este vorba despre un bebeluș de doar 6 luni.

Tudor de la Fly Project și soția lui au vorbit despre relația lor și despre cum se completează atunci când întâmpină probleme. Recent, fetița lor a ajuns la spital, în urma unei răceli puternice.

„Mă bucur să o văd crescând. Acum are şi ea trăsături de bebeluş, în sfărşit. Că până acum era mult prea mică să o arătăm la televizor. Acum este aptă pentru a fi privită! Ea este foarte activă. Dacă este schimbată, mâncată, dormită… Cea mai grea perioadă a fost acum recent când a răcit destul de tare, m-am panicat pentru că totuşi are sase luni… Am reuşit să o feresc de antibiotice, dar m-am panicat recunosc. Din fericire a trecut perioada aceea, sper să nu mai avem un astfel de episod. Ştiu că nu o pot feri de răceli, asta e viata, dar… Nu am exagerat cu îmbrăcatul, dar nu ştii niciodată. E primul copil, nu ştiu ce să fac mai întâi ca să fie bine”, a spus Anamaria Ionescu.

„Reacţionăm diferit în situaţii de-astea de panică… Ana a rămas doua nopţi în spital cu fata. Noi fiind atât de diferiţi, mama este liantul. Contrabalansează situaţia. Ne ajută să trecem cu bine peste situaţiile acestea”, a spus Tudor.

