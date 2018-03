Soția lui What’s Up nu este însărcinată, așa cum artistul a lăsat să se înțelagă pe 8 Martie, când a făcut anunțul pe contul de socializare. Fanii acestuia i-au felicitat imediat, însă interpretul a lămurit misterul abia la câteva zile, că de fapt Simina nu este încă gravidă.

“Te iubesc, soţia mea mică, #viitoaremamica”, a scris What’s Up la descrierea fotografiei postate pe contul de socializare de 8 martie.

Artistul a reuşit să-şi ducă fanii în eroare pentru că soţia sa nu este încă însărcinată. “Când am lansat piesa pentru mama am simţit că şi Simina va fi într-o zi mămică şi de asta am scris la descrierea acelei fotografii aşa. Viitoare mămică poate să fie şi peste ceva timp, peste ani. Nu am vrut să duc pe nimeni în eroare”, a spus What’s Up despre faptul că soţia sa nu este însărcinată.

