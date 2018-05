“Suntem de şapte ani căsătoriţi şi de 14 ani într-o relaţie. La noi în familie răspunsul vine în unanimitate. siena nu şi-a dorit un frăţior sau o surioară. La mine în familie, după cum observaţi, nu sunt eu cea care decide, ce o vrea Dumnezeu.”, a spus Andreea Antonescu la Antena Stars.

“În afară de faptul că divorţăm… ceea ce ştim că e fals. În 14 ani nu cred că am avut probleme, dacă are admiratori pot să stea la rând. Am stat 2 luni jumate despărţiţi recent, mi-a fost foarte greu, mi-era foarte dor de ea, trebuie să recunosc”, a spus Traian.

Cântăreața Andreea Antonescu are o relație de 14 ani cu Traian Spak, cel care îi este soț și care locuiește în America. Din căsnicia Andreei Antonescu a rezultat o fetiță care se numește Sienna și care are șapte ani.

Citește și