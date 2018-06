“Face foarte bine, se recuperează neaşteptat. El s-a operat luni. Când a văzut doctorul cum se recuperează a rămas uimit de progresul extraordinar făcut în doar trei zile. Nu trebuie să forţeze că i se umflă piciorul. A fost complicat că am făcut drumuri la spitale, acolo nu prea merg lifturile. M-am împărţit şi cu Iza, am fost şi la muncă, a trebuit să mă împart în şapte locuri, dar m-am descurcat. Am o stare bună că îl văd pe el că e foart bine”, a spus Oana Roman în direct la Antena Stars.

“Am făcut tot posibilul să vin repede acasă. Luni şi marţi au fost cele mai grele zile. Mă pregătesc pentru “Asia Express”. Mă simt foarte bine. Când am ajuns acasă miercuri, Iza era încă la grădiniţă şi după aia eu m-am întins. Când a intrat şi m-a văzut mi-a spus ‘Tati, ai nevoie de ceva, vrei să-ţi aduc apă, mâncare?”, a spus Marius Elisei la Răi da’ buni.

