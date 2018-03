Speak și-a dat iubita de gol, în direct la TV. “Ea e băiat într-un corp de fată”

Speak și-a dat iubita de gol, în direct la tv. Artistul a fost prezent în platoul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a dezvăluit detalii din viața de cuplu. Pentru prima oară, acesta a recunosut că „Libelula” este mai băiețoasă.

Speak, iubitul Ştefaniei, a povestit că atât lui, cât nici ei nu le plac sărbătorile importante din afară, cum ar fi Valentine’s Day, 1 Martie. Ba mai mult, Speak a şi uitat să-i cumpere iubitei sale un buchet cu flori la începutul primăverii, promiţând că îi va lua un cadou de 8 Martie.

„Eu nu i-am luat, pentru că nici ea nu e cu d-astea, cu Valentine’s Day. De ziua îndrăgostiţilor i-am luat, chestii simbolice. Ea e băiat într-un corp de fată. Mai are d-astea de femei, dar i-am zis să se oprească. Ea e mai băieţoasă. Mă jur că nu i-am luat, am şi uitat că a fost 1 Martie, dar de 8 Martie îi iau”, a spus Speak la Pro tv. Speak, pregătit să devină tată. După ce a confirmat relația cu Ștefania, colega lui de scenă, artistul are planuri mari. Acesta vrea doi copii.

