Ștefan Bănică , mărturisiri emoționante despre Crăciun. Artistul și-a amintit cu plăcere de perioada în care era copil, dar și despre cel mai frumos dar pe care l-a primit.

Ștefan Bănică va petrece Crăciunul alături de familia lui. Interpretul a acordat un interviu, n care a avorbit despre cel mai special moment din viața lui.

„Aveam cinci ani și stăteam cu bunicii și mama mea lânga o casă, lângă Arcul de Triumf. Casa era normală, cu trei camere. Știam că vine Moș Crăciun. Eram atât de emoționat eu și prietenul meu, cu care am rămas ca frații, diferență de 2 luni între noi, și o mătușă de a mea, a mamei mele, s-a deghizat în Moș Crăciun. Imaginația lucrează extraordinar, pentru că am văzut un halo de lumină, stele prin spate, când a intrat în casa, aveam senzația că vine din altă lume. Sentimentul e frumos, ce am primit? Primul meu ceas. Pentru mine e ca și cum mi-ai fi dat un ceas adevărat, nici nu știam să îl folosesc. Era fantastic. Nu știu dacă e cel mai drag cadou de la Moșu, dar pentru mine Crăciunul înseamnă familie, iar pe 24 mereu voi fi acasă cu ai mei. Crăciunul a început să aibă alte conotații când au apărut copiii mei. Mama mea, copiii mei, iubita mea și prietenii dragi, ăsta e Crăciunul. Păstrăm tradiția”, a povestit Ștefan Bănică la Europa FM. Recent, Ștefan Bănică a vorbit despre căsătoria cu Lavinia.

