„Erau criminale, una dintre ele avea 35 de procese pe rol, cealaltă avea nu ştiu câte. Am ajuns pe mâna unor infractoare în adevăratul sens al cuvântului. Poliţia franceză, care se mişcă încet, a accelerat toată treaba. Am avut înfăţişarea cu ele noaptea, procesul a început a doua zi. Toată treaba a pornit de la filatorii din cluburi, care pun ochii pe cineva care este mai extravagant îmbrăcat. A fost cea mai grea experinţă a vieţii mele, dar am şi învăţat multe. Au fost judecate şi închise fără drept de apel, fără recurs, şi în februarie urmează procesul civil. De cinci săptămânui nu am mai lucrat, mă bazeze pe angajaţii mei”, a spus Stephan Pelger la „Star Matinal” de la Antena Star.

Celebrul designer Stephan Pelger, bătut și jefuit în plină strădă. Imaginea cu acesta plin de sânge și vânătăi este șocantă. El a scris un mesaj pe contul de socializare, în care mărturisește că este recunoscător că a scăpat cu viață.

