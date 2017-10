Strigătul de durere al unor copii a făcut-o pe Mirela Vaida să izbucnească în lacrimi. Totul s-a întâmplat în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Mirela Vaida a avut de prezentat în cadrul emisiunii Acces Direct, un caz care a impresionat o țară întreagă. La un moment dat, vedeta a început să plângă. La vârste atât de fragede, micuții sunt crescuți de Claudia, sora lor în vârstă de 12 ani, care a preluat atribuțiile mamei lor. „Îmi doresc o mamă”, spune Claudia

Strigătul de durere al unor copii a impresionat pe toată lumea

„Trăiesc în condiții inumane. Vreau să treacă peste această iarnă, să nu îi găsim morți. Ultima dată când am venit nu aveau șosete în picioare, aveau frigiderul gol. Am alarmat autoritățile începând cu primăria din comuna Răsuceni. Am anunțat și protecția copilului”, a spus femeia care a făcut cunoscut cazul lor și care vrea să îi ajute pentru Acces Direct.

Citește și