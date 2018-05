Suferința lui Marian Râlea. “Am simțit acolo împlinirea și rostul meu în lume”

“Magicianul” a vorbit despre decizia de a nu se căsători şi de a nu avea copii, explicând că dragostea prea mare pentru teatru l-a făcut să ia această decizie.

“S-a întâmplat, am avut atâţia copii lângă mine încât eram tatăl lor. Meseria de actor m-a atras mult mai mult, am simţit acolo împlinirea şi rostul meu în lume. Poate nu am fost atent când a trecut timpul, dar niciodată nu e prea târziu”,a spus Marian Râlea la Răi da Buni. La sfârșitul anului trecut, Marian Râlea a împlinit 60 de ani.

Citește și