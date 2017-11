Surpriza Mirelei Vaida pentru marea familie de vedete „Mereu împreună”. Zilele aceastea, la Antena 1 se derulează o serie de supershow-uri, cu emoție, spectacol şi trãiri intense, alãturi de cea mai mare familie de vedete.

De 24 de ani, Antena 1 e mereu aproape de telespectatorii sãi, iar anul acesta sărbătoarea nu ține o zi, ci șapte. „Pe 29 noiembrie, ziua noastrã e şi a ta. Suntem noi, mereu cu tine, la Antena 1!”, aceasta este deviza sub care postul tv le oferã telespectatorilor ediţii speciale ale emisiunilor lor preferate.

Mirela Vaida, surpriză de proporții de ziua Antenei 1

Sub sloganul , de ziua Antenei 1, Mirela Vaida aduce în casele românilor, începând cu ora 14:00, în cadrul ediţiei speciale “Mereu împreună”, unele dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi, în ipostaze cum nu au mai fost vãzute vreodatã, în cadrul celei mai mari sãrbãtori de familie. “De ziua Antenei 1, vom veni în casele românilor cu poveşti speciale din vieţile vedetelor, dincolo de camerele de filmare!”, mãrturiseşte Mirela Vaida.

După amiaza de poveste la Antena 1 va debuta cu Andreea Berecleanu, care i se va alãtura Mirelei Vaida în platoul “Mereu împreunã”. Astfel, telespectatorii vor avea ocazia sã o urmãreascã pe îndrãgita prezentatoare a Observatorului, altfel decât la pupitrul ştirilor, într-un interviu emoţionant despre copiii sãi. “Oricât de mult iubesc aceastã meserie, şi o iubesc de 25 de ani aproape, familia este pe primul plan!”, va dezvãlui Andreea, care va completa: “Eu sunt de 15 ani la Antena 1, Eva are 16 ani, iar Petru 12 ani. Ei au fãcut parte integrantã din istoria Antenei 1!”, va povesti Andreea.

Octavia Geamănu, însoţitã de micuţul Andrei, care pe 20 noiembrie a împlinit un anişor, continuã seria declaraţiilor emoţionante despre cea mai frumoasã meserie, cea de mamã, în ediţia specialã „Mereu împreunã”. ”În urmă cu un an, eu i-am dat timpului meu alt nume, Andrei. Așa se face că lui îi aparțin 24 din 24 de ore. Nici nu știu cum ar fi viața mea, timpul meu, fără el în preajma mea. Nu trece zi de la Dumnezeu în care Andrei să nu studieze. Așa spun eu, să studieze. Fiul meu nu are o jucărie preferată, dar este foarte atras de pian. De fiecare dată când Marian se așază la pian, Andrei lasă tot și e ochi și urechi la pian pentru că vrea și el să studieze împreună cu tatăl său”, spune cu multă mândrie Octavia Geamănu.

Lor li se vor alãtura Nicolai Tand, împreunã cu soţia sa, Monica, şi cei doi copii, Ilona ( 7 ani) şi Iancu ( 5 ani), care au pregãtit şi un material special, filmat la cel mai nou proiect ce poartã semnãtura familiei Tand – restaurantul „Nicolai”, numit de ei cu mândrie cel mai mic prunc al lor. Poveştile de familie vor continua în platoul „Mereu împreunã” cu Pepe, care nu vine singur, ci însoţit de soţia sa, Raluca, şi cele douã fetiţe ale cuplului, Maria ( 6 ani) şi Rosa ( 3 ani). Îndrãgitul artist va vorbi despre ce înseamnã pentru el Antena 1 : „Pentru mine, Antena 1 este locul unde am crescut din punct de vedere artistic, e a doua mea casã, am toţi prietenii aici şi cele mai frumoase amintiri ale familiei mele. Este locul unde am crescut frumos!”, va mãrturisi acesta. Tatã devotat, Pepe povestește cum se implică nu doar în viața fiicelor sale, ci și în activitățile copiilor de la grădinița pe care soția sa a înființat-o.

Anda Adam, un alt nume mare în industria muzicală din România, a rememorat și ea perioada tinereții. În urmă cu 24 de ani, Anda abia începea orele de canto și avea greutăți în a face rost de negative pentru melodii. În ediția specială a emisiunii ”Mereu împreunã”, Anda va face mărturisiri și despre viața sa de familie, dar povestește și cum, în acea perioadă, momentul care a făcut-o să își dea seama că vrea să devină cântăreață a fost participarea la concertului lui Michael Jackson.

Jurata „X Factor” şi „iUmor”, Delia va da un test de memorie, artista fiind întrebatã ce fãcea în anul 1993, atunci când staţia transmitea pentru prima oarã. Celebra cântăreață avea atunci doar 11 ani și era la școala ”Dinu Lipatti”, unde studia pianul. ”Știu că ascultam Michael Jackson și Abba și cântam și dansam singură, în fața oglinzii. S-a întâmplat să fiu încurajată de mama, care a luat treaba asta în serios, așa că m-a înscris la o școală de specialitate, unde mi-am fixat bazele”, își amintește Delia.

Seria dezvãluirilor amuzante va continua cu un material cu îndrãgiţii matinali Rãzvan şi Dani, pe care telespectatorii îi vor putea urmãri într-o zi obişnuitã din viaţa lor. „Am pierdut de curând un pariu, aşa cã trebuia sã mã revanşez cu o masã”, va povesti Dani, astfel cã materialul va debuta cu ei servind prânzul şi va continua cu o vizitã la studioul unde înregistreazã Lidia Buble. „Când termin Neatza, vin aici, poate au nevoie de mine. De obicei stau aici şi nu mã bagã nimeni în seamã!”, va glumi Rãzvan. Mai târziu, pe Dani, telespectatorii îl vor putea urmãri pe terenul de fotbal: „Aici e muncã adevaratã!”, va povesti Dani, care face parte şi din Naţionala de fotbal a artiştilor. Seara se va încheia la gala de decernare a premiilor Tv Mania, unde cei doi au primit premiul pentru „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”.

