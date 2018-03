Tily Niculae primește în fiecare an buchetul de mireasă. E gestul romantic cu care o surprinde soțul ei pe 17 aprilie, ziua nunții lor.



Lui Tily Niculae i-a plăcut atât de mult să fie mireasă, încât ar repeta ziua cea mare, dacă ar fi după ea. Cum însă nu mai poate să facă nuntă ca la carte, cu invitați și petrecere mare, actrița găseste o soluție mai simplă ca să simtă emoțiile de acum aproape 10 ani: de câte ori are ocazia, Tily îmbracă o rochie lungă, vaporoasă, asemenea uneia de mireasă. “Facem aproape 10 ani de căsnicie și am zis să văd cum mai e să te simți mireasă. Eu chiar iubesc rochiile astea vaporoase. În cazul în care corpul și formele se mențin, aș îmbrăca o astfel de rochie la nunta de argint, dar până atunci se mai schimbă lucrurile și nu am de unde să știu cum o să fie. Sper să reziste Popescu (n.r – soțul ei), că eu rezist”, ne-a povestit vedeta, ținând să sublinieze totuși că ea nu este deloc romantică. “Eu nu prea sunt romantică de fel. Da știu, ciudat, sunt femeie și nu sunt romantică. Nu prea am pretenții, nu prea îi zic să vină cu flori, cu cadouri. Adică, pentru mine astea nu reprezintă absolut nimic. Sunt relaxată. Vreau doar să vină acasă”.

Tily Niculae primește în fiecare an buchetul de mireasă: “Popescu este un gentleman”



Romatică sau nu, soțul ei, Dragoș Popescu știe cum să-i topească inima și, în fiecare an, pe 17 aprilie, vine acasă cu un buchet de bujori, exact precum care pe care actrița l-a avut în ziua în care a spus “DA”.

“Popescu este un gentleman. Uite spre exemplu, noi de câte ori aniversăm încă un an de căsnicie el vine cu buchetul pe care l-am avut eu în ziua respectivă. Buchetul de mireasă. Îmi aduce buchetul mare de bujori pe care l-am avut, îl aduce în fiecare an. Iar eu… eu doar apar. Nu prea fac cadouri”, ne-a mai povestit Tily, actrița care a dezvăluit și că suferă de o boală fără leac.

VIDEO: Cosmin Nistor; FOTO: Dumitru Angelescu