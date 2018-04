Trupa Instinct “VALSează” pe piesa semnată de Smiley și Feli. Inspirați de versurile piesei, Vlad și Andra au pus în scenă o poveste de dragoste urbană, intr-un videoclip inedit, filmat dintr-un singur cadru.

Vlad, partea masculina a trupei, absolvent al Academia de film “Mandragora Movies” semnează regia videoclipului care face parte dintr-o trilogie. ”Cele trei piese pe care le-am ales să le facem cover, prezintă diversele etape prin care trece dragostea, fiecare poveste fiind o experiență care ne maturizeaza și care ne face persoanele care suntem în prezent. E foarte important sa intelegem ca unele relatii au fost in viata noastra cu un scop însă sunt menite și sa fie incheiate. Ele trebuie inchise pentru a face loc altor experiente in viata noastra. Prin aceste povesti am trecut si noi si am vrut sa impartasim asta cu publicul.

Trupa INSTINCT inseamna Andra Lupu si Vlad Alecu

Pentru piesa “Vals” conceptul pe care l-am pus in scenă este, de fapt, o scenă dintr-o piesă de teatru contemporană scrisă de Mihai Ignat, in care personajele sunt la inceputul povestii de dragoste si in care cred in sintagma #Tu o sa fii eu, iar eu o sa fiu tu#. Videoclipul nu are playback-uri iar replicile vor fi subtitrate! Acesta trilogie de povesti de dragoste urbane, reflecta perfect mesajul celor trei piese, dar si realitatea povestilor de iubire contemporane.”, explică Vlad Alecu.

Latura diafana si feminina a povestilor de dragoste este adusa de Andra, care pentru aceste trei videoclipuri a fost mai indrazneata si provocatoare decat de obicei, insa pastrand latura de mister cu care ne-a obisnuit “Aceste trei cover-uri cantate de niste artisti exceptionali, fac trecerea intre single-ul nostru de debut “Petale” si single-ul nou.

Prin intermediul lor ne-am dorit sa prezentam publicului alte fatete ale noastre, ale oamenilor Andra si Vlad. Noi vorbim prin muzica despre noi, despre experientele noastre, ne impartasim o parte din suflet cu publicul nostru. Iar tinutele, machiajul, vin sa intregeasca mesajul. Si speram sa va placa :)”

Trupa INSTINCT inseamna Andra Lupu si Vlad Alecu, doi tineri care au decis să-și urmeze instinctul și dragostea pentru muzică, indiferent de tendinte sau de conjuncturi de moment. Cei doi muzicieni s-au cunoscut la castingul pentru Super Trooper, un proiect muzical inițiat ca și tribut adus muzicii Disco. Participarea si succesul obtinut in show-ul de televiziune X Factor, precum si in cadrul Selecției Naționale Eurovision, unde au ajuns in finala cu piesa “PETALE”, au definitivat drumul muzical al celor doi, care cu un look fresh si cool, dar mai ales cu o abordare a muzicii bazata pe suflet si personalitate, promit sa rescrie muzica romaneasca.

