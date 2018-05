“Fără să vrea, înainte de moarte, Cristian Topescu a făcut o radiografie esentiala a situatiei Romaniei postdecembriste. Discutând despre felul în care el a fost interzis de pe postul national (despre acest interviu am citit in Adevarul), Țopescu a spus ca Elena Ceausescu a fost dezinformata de prim-ministrul de pe atunci, Constantin Dăscălescu, care a țnțeles sugestia lui Țopescu vis-a-vis de plecarea fotbaliștilor tineri ca pe un îndemn la adresa generației tinere in general. Și aici vine cheia: Topescu a spus că a aflat de aceasta dezinformare dupa Revolutie, de la fostul sef de cabinet al lui Dascalescu care, atentie, ii era coleg in Parlament. Iată unul din cele mai simple exemple ca Revolutia nu a fost altceva decat preluarea puterii de catre esaloanele doi si trei. Ce trăim astăzi este doar rezultatul politicilor acestor eșaloane care au avut grijă în toți acesti ani să-și aservească țara în diverse feluri, fie că e vorba de privatizari frauduloase, instaurarea spagii ca forma suprema de coruptie sau modificarea legislatiei de asa maniera incat sa foloseasca doar mafiei politice”, a scris Tudor Chirilă pe contul de socializare.

Cristian Țopescu a murit marți, 15 mai, la vârsta de 81 de ani. El fusese internat de urgență la Spitalul Elias din București, într-o stare de sănătate precară. Medicii spun că familia lui Cristian Țopescu a fost continuu la spital. Ieri, pacientul a avut o zi ușor mai bună, dar peste noapte, starea lui a devenit foarte gravă. Fostul comentator sportiv a murit la ora 16:00, prin „stop cardiorespirator iresuscitabil”, potrivit Spitalului Elias.

