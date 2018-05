“Nu am venit cu o fată, am venit singur. Este PR-ul şi face o treabă minunată, ea era cea pe care o cunoşteam de acolo, aşa că m-a luat de la intrare, pentru a merge înăuntru la câţiva prieteni, dar din greşeală nu am văzut un fotograf bun, deşi erau o mulţime, dar nu este prima dată, aşa că trebuie să mă obişnuiesc cu asta. Trebuie să mă obişnuiesc, este a opta, a noua fată cu care ei mă cuplează, fără nicio dovadă. Dacă o să am o iubită, voi spune că am o iubită.

Nu o voi ascunde, sau ceva, nu mă veţi prinde pe undeva, voi spune că am o prietenă înainte de asta. Aşa că este doar o minciună”, a spus Tuncay Ozturk la Antena Stars.

În privința femeilor, Tuncay a devenit mult mai atent la alegerile pe care le face. “Odată cu vârsta se întâmplă asta, nu este din cauza fostului mariaj şi a experienţelor totodată, aşa se întâmplă. Cu siguranţă, totul în viaţă este o lecţie, ceea ce trăieşti, bun sau rău, este o lecţie. Înveţi din lecţia asta şi nu vrei să repeţi aceleaşi greşeli în viitor, vrei să fii mai fericit”, a mai spus Tuncay Ozturk.

Atmosferă de poveste la petrecerea VIVA! 2018 Peste 1.000 de vedete au răspuns invitației de a participa, joi seară, 24 mai, la unul din cele mai așteptate evenimente ale anului. Printre vedetele care și-au făcut apariția la petrecerea VIVA! 2018 se numără: Andeea Esca, Bianca Drăgușanu, Iulia Albu, Ilinca Vandici, Andreea Marin, Cătălin Măruță, Alina Eremia, Marina Almășan, Cristina Șișcanu, Mădălin Ionescu, Alina Sorescu, Alexandru Ciucu, Tuncay Ozturk, alături de noua sa cucerire, Irinel Columbeanu etc

