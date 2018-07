„Toată lumea merge cu skijetul. Nici eu nu mă vedeam în ipostaza asta. Și acum mi-am luat și eu jucărie. Dacă și-a luat Dumitrescu trotinetă…să nu îmi iau și eu trotinetă pe mare? Nu contează cât a costat un skijet. Skijetul poate să coste un leu sau toți banii. Nu e un sport costisitor. Când era marea foarte, foarte plată i-am dat maxim(n.r viteza). Și când marea e învolburată mai la jumătate. În clasa a doua sau a treia eu și cu doi prieteni de-ai mei am fost pe lac, care era încă îngheţat. Am luat pătura bunicii și am traversat lacul de pe un mal pe altul. Și ne-a prins poliția și ne-a lăsat în pace că au zis că navigăm. Și uite așa am ajuns noi navigatori de mici.”, a spus Cătălin Dumitrescu într-un interviu acordat pentru „Xtra Night Show„.

Cătălin Scărlătescu și-a schimbat complet garderoba, forțat de noua siluetă. Mai slab cu aproape 50 de kilograme decât la începutul anului – a trecut la regim forțat de medici și s-a ținut de el chiar și în vacanță -, simpaticul chef de la Antena 1 a constatat că tot ce are în șifonier vine pe el ca un sac, așa că, vrând, nevrând, a plecat la cumpărături… Și a cheltuit o avere!

Citește și

Românii care călătoresc cu mașina în Grecia, în pericol. Codul Rutier a devenit extrem de drastic. Se rețin permisul, talonul și plăcuțele