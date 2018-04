Ultimele informații despre starea Ionelei Prodan, internată la Spitalul Elias din Capitală. Interpreta de muzică populară trece prin momente cumplite, după ce i s-ar fi descoperit un cancer pancreatic, iar lucrurile s-au agravat zilele acestea.



“Mama se simte așa și așa. Starea ei este staționară”, a spus în această dimineață Anamaria Prodan, fiica Ionelei Prodan, pentru Realitatea.net

În urmă cu puțin timp, Anamaria Prodan a răbufnit la tv, în urma speculațiilor făcute pe tema bolii mamei sale. “Poţi să ai 10 live-uri, poate să stea 5 mii de ani, că n-o să intre, n-o să vorbească nimeni, toţi sunt prietenii mei, ai lui mama. Nu-i cunosc, nu i-am văzut în viaţa mea. Chiar poţi să spui că am vorbit cu tine. Mi se pare o nebunie! Ei nu ne cunosc pe noi. Nu au vorbit nici cu mama, nici cu mine niciodată toţi ăştia care vorbesc pe la televizoare”, a spus Anamaria Prodan pentru Antena Stars.

