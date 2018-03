Ultimul mesaj al lui Robert, fratele vitreg al Mirei de la Dj Project, i-a fost adresat femeii care i-a dat viață. Cuvintele sunt emoționante și au fost postate în mediul virtual, recent.

Robert Cimpoieru i-a transmis mamei sale un mesaj foarte frumos de Ziua Femeii. Moartea băiatului de 22 de ani i-a șocat pe toți.

“Mama, știi că nu sunt genul care să îşi exprime sentimentele în cuvinte mai ales pe facebook, ştii ce îţi doresc şi cât te iubesc şi respect şi pentru câte. Te iubesc ! ?? eşti o mamă minunată chiar dacă eu am fost cum am fost, cu ajutorul tău am trecut prin multe, fără tine nu cred că prindeam vârsta asta, toate ca toate, sunt multe de spus şi aici nu e nu e locul, dar tu le ştii, sunt sigur că simţi ce vreau să zic. Crede-mă ca tine nu e nici una, nimeni, e greu să fii în locul tău de asta te apreciez aşa mult. Te iubesc mamă! Când vin acasă, o să îţi cânt iar cântecelul ăla: aş vrea să îţi culeg o floare, asta a fost primul gând de azi dimineaţă. Eşti cea mai frumoasă, bună, puternică femeie. Am momentele alea naşpa cand ne certam, uită-le te rog. Alţii au bani şi vieți de invidiat, eu nu te-aş da pentru nimic în lume. Eu te am pe tine şi ştii ce înseamnă asta! Prefer să fiu sărac mort, dar să te am pe tine sănătoasă şi pe Lala şi buni. Te iubesc mămico, îţi doresc toată sănătatea şi norocul din lume! Ţi-as mai scrie multe aici, dar tu ştii ce eşti şi cât contezi în familia noastră“, este mesajul tânărului care a murit în accidentul din Gorj.

Fratele vitreg al Mirei a încetat din viață în urma unui accident care a avut loc în Gorj în noaptea de sâmbătă spre duminică. În luna septembrie a anului trecut, artista Mira a fost implicată într-un teribil accident rutier, alături de colegii din trupa DJ Project.

Citește și