Un site cu produse pentru slăbit se folosește de numele Oanei Roman.Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj dur. Aceasta a luat deja legătura cu avocații săi.

Oana Roman le-a cerut fanilor să nu se lase înșelați și a ținut să precizeze că nu a luat niciodată aceste produse pentru slăbit.

Un site cu produse pentru slăbit a folosit imaginea vedetei

„Dragii mei, nu cumpăraţi aceste produse! Este o înșelătorie, eu nu am luat aceste produse, nu am contract cu ei, se folosesc de numele si imaginea mea fara acordul meu. Eu nu am slăbit luând aceste produse care nici nu stiam ca există. Mulțumesc celor care mi-au trimis mesaje şi mau atenționat, altfel eu nu ştiam despre această înșelătorie. Am luat deja legătura cu avocatul şi îi voi acționa în judecată!”, este mesajul postat de Oana Roman. „Dă-i în judecată! Se folosesc de numele tău pentru interesele lor! / Bravo, Oana! Eşti singura care a luat măsuri împotriva aceste mizerii”, i-au scris prietenii.

Fiica fostului Premier al României, Petre Roman, a spus recent câte kilograme are. Oana Roman, care are o gravă problemă de sănătate la ochi, a mărturisit că și-ar mai dori să slăbească, dar a menționat că nu face din asta scopul vieții.

„Am 1,74 înălțime, cât despre kilograme, habar nu am în acest moment, cred că am în jur de 8o, așa. Deci am vreo 6-7, 10 kg în plus față de cât ar trebui să am.

Mai vreau să mai slăbesc un pic, dar pentru mine nu este ăsta scopul vieții mele. Sunt foarte multe fete în ziua de astăzi care au două scopuri în viață, primul este să aibă bani ca să-și cumpere genți și rochii, iar al doiea scop este să slăbească și să-și facă operații, ca să arate într-un fel, ca să poată face acei bani.

E o problemă a civiliziației noastre această gândire. Scopul în viață este să muncești, să înveți, să îți faci o familie. Nu cred că trebuie să-ți faci un scop în viață din a fi slab sau a face bani”, a spus Oana Roman, în cadrul unui interviu pentru revista Viva.

Citește și