Unul dintre băieții Adrianei Bahmuțeanu a ajuns la spital. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant în care a ținut să le mulțumească medicilor care au fost alături de ea.

Băiatul a trecut cu bine peste problemele pe care le-a avut, însă Adriana Bahmuțeanu a trecut prin clipe de panică.

Unul dintre băieții Adrianei Bahmuțeanu a ajuns la spital, după ce a început să se simtă rău

”Multumesc medicilor de exceptie de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, cu ajutorul cărora am depășit astăzi un moment dificil din viața noastră! Cuvintele sunt prea puține pentru a descrie ce se intampla în sufletul unei mame când știe ca puiul ei nu se simte bine! Iar eu am pus întotdeauna pe primul plan sănătatea si siguranta copiilor mei și chiar daca am stat cu sufletul la gura si am avut emotii, pana la urma totul a iesit perfect si am plecat acasa fericiti si sanatosi!

Multumesc doamnei doctor Adina Zamfir si personalului medical pentru rabdarea si înțelegerea cu care ne-au ingrijit!!! Si bunului Dumnezeu care ne iubeste!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe una dintre rețelele de socializare.

Adriana Bahmuțeanu a slăbit mult în ultima perioadă, iar acest lucru este vizibil. Vedeta arată mai bine ca niciodată.

Citește și