Valeria povestește despre melodia Just a Boy că este despre un film al copilăriei ei: ”Ideea din spatele poveștii rezonează cu întâmplările vieții mele de până acum la un nivel foarte profund – mă regăsesc atât în versuri cât și în starea pe care o transmite muzica“.

Tânăra de 21 de ani a început de la 8 ani să cânte la chitară, când tatăl ei a înscris-o la Școala de Muzică. Vocea și-a descoperit-o la 16 ani, după ce a ascultat artiști indie internaționali pe YouTube și a făcut primul cover după Damien Rice.

Videoclipul piesei, regizat de Nicu Drăgan, s-a filmat în locurile în care Valeria a copilărit în Republica Moldova. “Clipul descrie relația dintre doi adolescenți, care decid să evadeze din rutina zilnică înconjurată de maturi și reguli.“, povestește artista.

Valeria își pregătește albumul de debut, toate piesele vorbesc aproape cronologic despre relațiile interumane. Ultima piesă lansată, piesa Get Back, are și un remix, ambele sunt deja în playlisturile radiourilor online din Statele Unite, pe Radio Five în Turcia și în top 200 în Itunes Italia. În următoarea perioadă, Valeria va fi prezență pe scena evenimentului The Fresh in The Garden, pe 9 iunie, la Grădina Botanică din București. Pe 17 iunie, artista va cânta la Lavender Fest în Republica Moldova.

