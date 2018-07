“Sunt foarte realist. Am cea mai frumoasă meserie din lume, fac oamenii fericiți, cât voi mai putea. Când nu voi mai putea, are cine să-mi ducă mai departe numele. Am cea mai frumoasă familie din lume, copii responsabili și muncitori și asta datorită muncii soției mele, căreia îi voi mulțumi mereu. Carmen s-a ocupat de educația copiilor, de pregătirea și formarea lor, eu am fost mai mult pe drumuri și cu recompensele. Mi-aș fi dorit să o ajut, însă sigur n-aș fi putut s-o fac atât de bine cum a făcut-o ea", ne poveștit vedeta chefurilor.

Vali Vijelie e strict cu copiii lui. “Dacă au primit un lucru, înseamnă că l-au meritat"



“Fata și băiatul meu prețuiesc banul, iar dacă au primit un lucru, chiar și ceva scump, înseamnă că l-au meritat. Nu sunt răsfățați și învață bine. Cati a luat bacalaureatul cu o medie bună și sunt foarte mândru de ea", ne-a spus Vijelie (48 ani), a cărui primă slujbă, înainte să devină manelist, a fost una sezonieră, în agricultură: a început la o fermă de ambalat fructe de lângă București, pentru a-și asigura bani pentru rechizite

Manelistul provine dintr-o familie săracă și a fost crescut de bunici, într-un sat din Giurgiu, împreună cu frații și sora lui.

