Valsul lui Smiley se afla pe locul 1 în topul difuzărilor. Deși este o piesă diferită de trendurile din muzica actuala, aceasta se afla în top 10 de șase săptămâni, cu peste 3000 de difuzări de la începutul anului.

„Sunt surprins și recunoscator pentru atâta apreciere! -Vals- este o piesă diferita de ce se difuzeaza acum pe radio. Cu toate astea, reacțiile oamenilor au fost extraordinare. Mi-am dorit ca prin această piesă să repun în valoare un gen caruia nu i se acorda atentia pe care o merita si ma bucur mult ca am reusit”, povesteste încantat Smiley.

Si acum, la 4 luni de la lansarea piesei, artistul primeste zeci de mesaje de la cupluri de indragostiti, in care este felicitat si anuntat ca melodia lui a devenit „noul vals” al mirilor. Artistul a lansat si un duet cu Feli, pe aceeasi piesa. Valsul cantat cu Feli este difuzat in acelasi timp cu varianta originala cantata de Smiley. Si videoclipul piesei a fost apreciat de fanii lui Smiley, „Vals” avand -peste 26 de milioane de vizualizari in patru luni de la lansare.

