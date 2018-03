Vărul lui Karym și-a pierdut fiul în vârstă de doar 12 ani. După ce s-a aflat în presă că tatăl său se află pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura.

Vărul artistului și-a pierdut fiul în vârstă de doar 12 ani, după o luptă cruntă cu cancerul. Baietelul era internat intr-un spital din Viena, unde urma un tratament. Anunțul dureros a fost facut pe o retea de socializare. “Dragi prieteni, ai Gălbenușului iubit, nu un astfel de anunț îmi doream sa postez pentru puiul nostru iubit, însă Dumnezeu are alte planuri și trebuie sa acceptam plecarea lui. Gălbenuș, a fost depus astăzi la ora 14.00, la Capela Bisericii Sf Filofteia, Str Alexandru Vlahuță colt cu Sf. Filofteia, Cartier Chercea, Loc. Braila. Inmormantarea va avea loc luni în intervalul 11.30 – 12.00. Zbor lin in lumina, inimioara mea iubita!”, este anuntul publicat pe pagina de Facebook al tatalui baietelului.

Povestea lui “Gălbenuş”, aşa cum îl alinta tatal sau, Mirel Dolofan, este una destul de tristă. La 7 ani, copilul a fost adus de urgenţă la Spitalul Bagdazar Arseni, unde, în urma unei intervenţii chirurgicale, i-a fost montat un şunt în căpşor pentru a-i drena lichidul din creier. Cu doar o zi înainte, tatăl aflase că fiul său are o tumoră craniană şi că trebuie operat de urgenţă. Prioritară a fost însă operaţia de montare a şuntului. I-au montat un şunt şi, după doar câteva ore, a urmat intervenţia pentru extirparea tumorii. Mai bine de un an după aceasta, băiatul a trebuit practic să înveţe să meargă din nou, să vorbească, să-şi folosească mâinile… în urma operaţiei rămăsese paralizat pe toată partea stângă. A urmat, bineînţeles, o perioadă îndelungată de şedinţe de chimioterapie şi radioterapie. În aprilie 2015, după ce s-a pus pe picioare încercând să uite acel episod greu din viaţa sa, medicii i-au dat o veste îngrozitoare. Boala recidivase, iar căpşorul lui Marinuş era plin de metastaze. Mai grav era că, în ţară, nici un specialist nu mai voia să-l opereze pe băiat din cauza lipsei aparaturii performante. Aşa se face că, după îndelungi căutări, băiatul, însoţit de tăticul său, care i-a fost alături în fiecare secundă, a plecat la Clinica AKH din Viena. Baietelul a luptat 5 ani cu boala, insa din pacate, micutul a decedat in urma cu cateva zile. Dumnezeu sa-l odihneasca!

Karym, distrus de durere

“Este sfasietor sa iti pierzi copilul de doar 12 anisori. Tragicul eveniment vine intr-un moment delicat prin care trec. Nu pot decat sa transmit sincere condoleante familiei lui Galbenus”, ne-a declarat Karym.

