Victor Slav, primele declarații după operația la picior. Iubitul Biancăi Drăgușanu s-a accidentat la schi și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Realizatorul tv a vorbit despre momentele grele prin care trece.

Victor Slav s-a accidentat grav, la munte, iar acesta a fost nevoit să ajungă pe mâna medicilor. Acum, iubitul Biancăi se află în perioada de recuperare.

„Eu fiind începător, căzăturile sunt la ordinea zilei, nu am avut o căzătură fantastică, am simţit că ceva nu e la locul lui când m-am ridicat. Tendonul juca cum voia el. Eu am mai avut entorse la acest picior, osul împingea tendonul în exterior, nici eu nu ştiam lucrurile astea. A fost nevoie de o operaţie. Nu m-a durut atât de rău, au fost dureri, dar nu insuportabile, acum e mai greu în perioada de refacere… nu mai suport. Nu a fost pentru doctori ceva complicat, dar pentru mine… un lucru mic, un efort foarte mare. Weekend-ul viitor îmi scot firele, mai trebuie să stau încă o săptămâna în această atelă gipsata. Apoi încă două săptămâni de refacere. Doctorul mi-a spus că voi putea skia anul viitor.” a declarat Victor Slav într-o eisiune tv.

