VIDEO/ Adrian Titieni, destăinuiri tulburătoare: „Tata a făcut atac cerebral când a auzit că dau la Actorie”

Adrian Titieni este unul dintre cei mai solicitați actori români ai momentului, fiind distribuit în 2017, conform IMDB, în nu mai puțin de 10 filme și un serial TV, printre care „Ana, mon amour”, „Marița” , „Capace” sau „Umbre”. Recent, el a făcut parte din distribuția lungmetrajului de debut al actorului și regizorului Emanuel Pârvu, „Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor”, care va avea premier ape marile ecrane de la noi din 24 noiembrie.

Actor cu peste 70 de filme la activ, Adrian Titieni a acceptat să povestească despre momentele fericite și mai puțin fericite din viața sa, atât din relația cu tatăl, cât și cu fiul său, care începe să-i calce pe urme, înaintea majoratului Marc având deja câteva colaborări serioase în mai multe filme.

„În urmă cu 17 ani nu era și acum apărem în aceeași producție cinematografică”, spune zâmbind Adrian Titieni despre fiul său. „A mai apărut într-un film cu mine, în „Capace”, dar nu ne-am întâlnit pe platoul de filmare nici acolo. Sper să fie important și pentru el, pentru mine e foarte important. Am fost la un festival în Stanford, Los Angeles și l-am luat cu mine. Eu am fost cu filmul „Bacalaureat”, iar toată lumea spunea „a venit domnul Titieni cu băiatul”. Și la un moment dat am furnizat informația că a jucat în filmul domnului Gruzsniczki, „Q.E.D.” (2013) și toată lumea a spus: „el a jucat?”. „Da, el a jucat”. „Păi era mic!”. Păi dacă-l lași – crește! Și toți au început: „extraordinar, fantastic, fenomenal!”, și brusc, „domnul Titieni care a venit cu băiatul” a devenit „tatăl băiatului care a jucat în QED”, ceea ce a fost foarte frumos și nu îmi dau seama ce efect colateral poate să aibă pentru el. Dar pentru un tată, un pic de mândrie decentă, pe care o și declar transparent și nedisimulat, există!”, mai spune Adrian Titieni, pentru Libertatea.

Actorul mai declară ci nimeni nu l-a îndrumat spre actorie pe fiul său și nici nu știe dacă Marc va urma această carieră: „N-am ridicat nici cel mai mic deget pentru a fi în film, pur și simplu a participat la casting, regizorii l-au ales. Ba, mai mult, acum suntem în situația în care trebuie să opteze profesional și oamenii din breaslă, inclusiv regizorii spun „du-te, dom’le, către asta!” și el zice că nu-l interesează. Dar e dreptul lui, e opțiunea lui. Eu aș vrea să vină aproape, pentru că are ușurință în ceea ce face și cămașa fericitului e pentru cel care îmbrățișează o meserie pe care o face cu plăcere și cu ușurință”, mai spune Titieni, care consideră că acest nume ar putea fi o povară pentru băiatul lui, „cu plusuri și cu minusuri”. „Nu știu dacă-l încurcă foarte tare. Nu e steaua lui taică-su’ atât de puternică. Dar a făcut și el parte din profesie și dacă vrea poate s-o ducă mult mai bine, mult mai sus și mult mai departe. Acum e suficient de matur și de conștient încât să realizeze acest lucru și să-l asume. Știe cu ce pornește la drum”, mai spune Adrian Titieni, care își amintește că nu a avut o asemenea relație cu tatăl său, dimpotrivă: agronom de profesie, acesta nici nu a vrut să audă când tânărul Adrian i-a spus că vrea să se facă actor.

„E plăcut și neplăcut să vorbesc despre asta, pentru că tata a făcut un atac cerebral când i-am spus că sunt hotărât și determinat. A mai trăit mulți ani după aceea, dar asta s-a întâmplat. În inconștiența și determinarea mea am pus lucrurile pe masă atât de tranșant încât și-a dat seama că este o poveste serioasă, că am luat-o razna și aiurea și i-a plecat colțul gurii și m-a întrebat „tu cine ești, eu cine sunt?”. Bine, până la momentul la care lucrurile păreau a fi cât se poate de serioase, s-a râs, îmi zicea „lasă, că nu e o opțiune pentru viitor”. Ce e important este că ulterior, după atacul cerebral, tata m-a susținut necondiționat și acum îi mulțumesc în gând. Realmente m-a susținut, și-a dat seama că e un lucru serios, chiar dacă e o profesie pe care multă lume din mediul în care eu mă-nvârteam atunci nu o aprecia”, a mai spus actorul pentru Libertatea.

Adrian Titieni va putea fi văzut la sfârșitul acestei luni în rolul unui învățător, în filmul „Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor”, un lungmetraj care spune povestea lui Doru, un tăietor de lemne rămas văduv de o săptămână. Doru știe că va trebui să o ducă înapoi la orfelinat pe Meda, fetița pe care au avut-o timp de opt ani în asistență maternală. Ca să o păstreze pe Meda acasă și să poată depune el dosarul pentru asistență maternală, Doru trebuie să facă rost de bani. Însă într-o localitate izolată, unde doar mersul la tăiat de lemne și vânzarea vacilor pot aduce bani legal, Doru este forțat să accepte, după ce a încercat tot ce este omenește posibil, să participe la o acțiune de braconaj. Din distribuție mai fac parte actorii Șerban Pavlu, Ana Radu, Florin Zamfirescu, Vlad Corbeanu, Radu Zetu, Costel Cașcaval, Dan Aștilean, Mihai Dinvale, Rodica Negrea, Lucian Ifrim, Codin Maticiuc, Ioana Abur, Lucian Ghimiși, Gabriel Radu.