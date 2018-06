Anul acesta a fost un an extrem de productiv pentru fiica lui Mircea Baniciu, care a reușit să strângă banii necesari pentru a-și cumpăra propria locuință. Deși nu a primit încă banii de pe marele premiu de la „Asia Expres”, Ana Baniciu știe deja ce va face cu cei 15.000 de euro. „Banii încă nu i-am primit, că durează o perioadă până când vor intra în conturile noastre. Eu mi-am cumpărat un apartament care va fi gata la sfârșitul anului și majoritatea banilor îi voi băga în acel apartament, la modul că vreau să-l fac așa cum îmi doresc și cum dorește sufletul și cred că în mare cam asta. Evident că vom investi în noi, nu m-am gândit la nimic așa extravagant”, ne-a povestit artista.

Ana Baniciu și-a cumpărat prima casă și speră să se mute în ea până la sfârșitul anului

Cântăreața, care are susținerea părinților în ceea ce privește acest pas, spune că vrea să facă totul pe propriile forțe și speră ca până la finele acestui an să-și vadă visul împlinit. „Ai mei sunt alături de mine, evident. Mă susțin, dar deocamdată apartamentul nu este gata. Adică este în construcție. Se întâmplă tot felul de îmbunătățiri pe zi ce trece și mă bucur că am tot fost să văd care e treaba. Cred că la sfârșit de an voi fi acolo. Mă bucur tare mult că cumva ce îmi propun se și întâmplă. Anul trecut, când nu prea se întâmpla nimic, mi-am propus să fie bine anul acesta și anul ăsta când am venit în țară, mi-am propus ca următorul Crăciun să-l fac la mine acasă. Și așa se va întâmpla”, a completat Ana Baniciu.

VIDEO: Robert Hanciarec / FOTO: Dumitru Angelescu