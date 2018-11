Cântăreața de muzică populară Letiția Moisescu și-a tatuat o arie

Dat fiind faptul că a debutat pe scenă ca artistă pop-dance, Letiția Moisescu se regăsește mai mult în acest stil muzical, deși cântă cu aceeași plăcere și piese din folclorul românesc. Deși știu că nu este doar cântăreață de muzică populară, majoritatea colegilor de scenă o critică pentru faptul că-și expune tatuajele în momentul în care îmbracă ia și fota. „Să știi că acest tatuaj a apărut anul trecut. Primul meu tatuaj a fost pe antebraț. Noi, soliștii de muzică ușoară, suntem un pic mai îndrăzneți, dar multă lume mi-a zis că muzica populară nu se potrivește cu tatuajul, iar eu le-am răspuns: de ce nu? Aici, pe gleznă, am tatuat Mozart, e aria «Lacrimosa», care e preferata mea și mi-am dorit foarte mult să îl am așa, în venele mele. Eu făcând o școală de muzică, Mozart mi-a colorat adolescența. Așa a luat naștere tatuajul”, ne-a povestit Letiția.

Artista nu are de gând să se oprească la aceste tatuaje, ci vrea să-și facă și altele, tot la vedere! „Mai am vreo trei tatuaje în plan. O idee ar fi în zona spatelui, sub ceafă, o inimă formată din cheia Sol și cheia Fa. Totul e cu muzică la mine. Pentru cei care nu știu, la pian, când cânți cu mâna stângă, se cântă în cheia Fa, diferită față de cheia Sol, care se cântă cu mâna dreaptă. Îmbinate, formează o inimă foarte frumoasă. Aș mai vrea și un om care stă pe o ață, în jurul brațului. Nu mă opresc la un singur tatuaj. E ca mersul pe bicicletă, îți intră pe sub piele și mai vrei. Important este să fie de bun-gust, să nu facem un tatuaj doar că e la modă, să facem un tatuaj reprezentativ. Eu una așa văd lucrurile. Să nu regreți după un an. Tatuajul nu se face doar că e la modă, trebuie să ne identificăm cu el”, a completat cântăreața.

VIDEO: Cosmin Nistor