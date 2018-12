Ca un destin, Diana Sar trebuie să renunțe mereu la ceva pentru a se putea concentra pe un alt lucru. Așa că, după ce a renunțat la atletism pentru a face modeling, acum tânăra a lăsat-o mai moale cu ședințele foto pentru a deveni o actriță de film. La un singur lucru nu poate renunța, la muzică. „Încă mai cânt la chitară. Din când în când. Mai rar. Ar fi trebuit să exersez mai des, dar am lăsat-o mai ușor. Am făcut 8 ani de chitară clasică. Poate o să aduc o dată chitara la filmări, nu neapărat aici la Snagov, dar o să le cânt”, ne-a povestit interpreta Roxanei din serialul „Vlad”.

Diana Sar de la cântăreață și atlet de performanță, la actriță într-un timp destul de scurt

Chiar dacă are doar 24 de ani, Diana pare mult mai matură decât lasă să se vadă. Ce-i drept, bruneta a fost nevoită să trăiască pe repede înainte și să facă poate mai multe lucruri decât făceau alți copii de vârsta ei.

„Atletism de performanță am făcut până la 15 ani, când m-am apucat de modeling și nu am mai avut timp, dar încă fac sport. Adică sportul este cel mai important lucru pentru mine. Acum am geaca pe mine și nu mi se văd mușchii. Chiar am grijă la ceea ce mănânc. Acum nu sunt la masă cu colegii mei pentru că eu am mâncat puțin mai devreme. Țin să mânânc cam la aceleași ore, pe la 13-14, și am venit cu pachețelul de acasă. Îmi gătesc singură. Îmi place mult să mănânc și fac mult sport”, ne-a povestit Diana, completând însă că nu regretă nimic din copilăria ei aglomerată căci astfel a învățat să-și organizeze mai bine timpul și să fie responsabilă.

„Într-adevăr aveam un program foarte încârcat că mă trezeam la 7 dimineața, mergeam la antrenamente, apoi la cursuri de chitară, la școală, dar îmi lăsam timp și de joacă, să stau și pe calculator”.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu