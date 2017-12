Chiar dacă locuiește de ani buni în America și revine acasă doar atunci când i se face dor de familie sau are proiecte personale importante, Anamaria Ferentz nu renunță la tradițiile de Crăciun.

Proaspăt întoarsă în România pentru a petrece Sărbătorile de iarnă cu familia, Anamaria Ferentz ne-a mărturisit că America nu a transformat-o și în continuare este o creștină adevărată. Artista este dispusă chiar să-și colinde prietenii din România, mai ales că are antrenament cu cei de peste Ocean. „Eu am mers în fiecare an cu colindul în America. La mine, tradiția este tradiție. Oriunde am fost, nu contează, m-am dus la prieteni și i-am colindat. Au vrut, nu au vrut, eu le-am bătut la ușă. Serios. Întotdeauna colind de sărbători și așa că poate vă treziți cu mine la ușă. Sună bine mere și colaci, cozonac, ceva prăjituri de casă, ouă de casă, dacă aveți”, ne-a mărturist Ferentz.

Anamaria Ferentz nu renunță la tradiții, chiar dacă este vegană

Atât de ancorată este în spiritul Crăciunului, încât nici măcar stilul alimentar vegan nu o ține departe de tradițiile specifice perioadei. Asta nu înseamnă, însă, că, după vacanța din România, va reveni în State cu mai multe kilograme în plus. „Norocul meu este că am aceleași kilograme din liceu. Și mama zice că sunt slabă și îi spun mereu că am aceleași kilograme din liceu, sunt aceeași. Dar știi cum e, dacă nu mă vezi o perioadă, ți se pare că am mai slăbit. Sunt norocoasă din punctul ăsta de vedere, dar și arderile mele sunt rapide că nu stau locului o secundă. Dar este și adevărat că sunt vegetariană și ajută mult. Sunt vegetariană, fac sport, mă agit, iar asta mă ajută mult”, spune Anamaria Ferentz, completând că mama ei s-a adaptat cerințelor ei și că pe masa de Crăciun se găsesc aceleași preparate tradiționale, care însă nu coțin carne.

„În fiecare an, mama mi-a făcut sarmale de post care sunt cele mai bune, cele mai gustoase și vă zic că și carnivorii îmi mâncau mie sarmalele. Îmi mai face tradiționala salată a la russe, face salată de vinete, prăjiturele, adică totul poate să fie fără carne. Carnea este doar un aditiv acolo și nu-l mai pune”, ne-a mai spus Anamaria Ferentz.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

