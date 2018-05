Chiar dacă nu mai petrec atât de mult timp împreună, ca pe vremea când erau mai mici, Harry și Ingrid nu fug încă de mama lor, ba chiar o consideră extrem de distractivă. După cum declară, Carmen susține că îi place să facă toate activitățile de adolescenți alături de copiii ei și, atunci când îi este dor de momentele când Harry și Ingrid erau mici, îi are pe nepoții ei.

„Mi îmi plac copiii mici și din fericire am foarte mulți veri care aproape în fiecare an aduc câte un bebeluș în familie. O dată sau la două săptămâni unul dintre nepoții mei doarme la mine, așa că e mai greu să mi se facă dor având atâția bebeluși în preajmă. Ei vor să vină la mine. Am patru n20epoate și un nepot. Fetele sunt deja mari, au 4 ani și aproape 7, dar ei cer la mine. Când vin fetele este dezastru pentru că cer să le machiez și nu vor să fie făcute una la fel cu cealaltă, vor rujuri diferite, vor machiaje diferite. Chiar îmi pierd uneori destul de mult timp ca să mai stau cu ele să mă joc. Ai mei copii nu mai vor din astea, dar îmi satisfac dorul cu nepoatele mele”, a povestit Negoiță.

Carmen Negoiță este o mamă cool și în rândul prietenilor copiilor ei

Femeia de afaceri recunoaște că este o persoană extrem de amuzantă și că nu-și schimbă firea nici când este în preajma copiilor ei și tocmai asta face ca atât fiul cât și fiica ei să vrea să meargă cu ea în diverse locuri.

„Au o mamă destul de crazy, așa că preferă să meargă cu mine. Chiar fiica mea a fost cu mine la un festival acum doi ani și anul trecut a fost cu niște colege de vârsta ei și mi-a zis că mult mai bine s-a distrat cu mine pentru că sunt genul care stă până dimineață și dansează. Cu mine se distrează. Harry e mai somnoros, dar Ingrid la dans se potrivește cu mine. Și la muzică este la fel ca mine, adică își face temele cu căștile în urechi și este o enciclopedie de versuri, cântă și dansează și este pe același film cu mine”, ne-a mai povestit Carmen, completând că nu doar copiii ei sunt de această părere, ci și colegii lor care o și urmăresc pe site-urile de socializare.

„Au făcut pijama party, au făcut revelion la noi acasă cu colegii lor. Bineînțeles că au scăpat prin dressing-urile mele. Colegele lui Ingrid mă urmăresc pe Instagram și îi spun mereu ce am mai făcut. Când am postat poza cu Dua Lipa, că m-am întâlnit cu ea săptămânile trecute, toată lumea de la ea din clasă știa că am făcut poză cu Dua Lipa”.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

