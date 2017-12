Clipe de panică pentru Bianca Drăgușanu într-un loc de distracții

Zilele trecute, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au uitat că sunt părinți și au rememorat bucuria copilăriei într-un spațiu de distracții. Se pare, însă, că adrenalina a atins cote maxime, iar Bianca Drăgușanu a avut parte de câteva clipe de panică.

Deși a pășit cu zâmbetul pe buze în singurul muzeu al simțurilor din București și spera că va face o sumedenie de fotografii și filmulețe, Bianca Drăgușanu a intrat imediat în panică. De cum a intrat în camera vortexului, un loc unde părea că se mișcă tot locul, prezentatoarea TV a început să țipe, să se prindă de barele de protecție și să ceară să fie scoasă. În tot acest timp, Victor privea amuzat de pe margine și îi dădea sfaturi cum să reușească să iasă singură. Dar, Bia a trecut repede peste clipele de panică și a revenit imediat la normal. „Nu este evident cine este copilul dintre noi doi? Uită-te la ea”, ne-a declarat Victor în timp ce Bianca se agăța de toate obiectele din încăpere.

Bianca va trebui să treacă repede peste aceste frici, mai ales că, în câțiva ani, va fi nevoită să meargă cu fiica ei, Sofia, în parcurile de distracții. Încă de pe acum, ea și Victor au început să intre în lumea jucăriilor și a jocurilor, fiind partenerii de joacă ai fiicei lor. „Cred că are tot ce există până în momentul de față pentru copii. A! mă joc și eu cu ele. Cât se joacă și ea, mă joc și eu, pentru că interacționăm și este normal să ne jucăm. Bine, are multe păpușele, mulți piepteni, dar cel mai mult o atrag pensulele mele de machiaj”, ne-a povestit Bianca, corectată imediat de Victor, care ne-a dezvăluit că Sofia nu este interesată de toate jocurile pe care ei le cumpără, ci are alte activități, ce-i drept, specifice vârstei. „Trebuie să spui adevărul. Are foarte, foarte multe jucării, dar nici nu se joacă cu ele. Doar cu vreo două-trei și, în rest, se joacă cu scame pe care le ia de pe jos, cu mâncarea câinelui, pentru care are o pasiune foarte mare și cu pensulele de machiaj ale Biancăi, cu poșetele, din astea”, ne-a povestit și Victor.

