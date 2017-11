Delia se numără printre acele vedete care nu se uită la bani atunci când vine vorba de imaginea lor. Artista încearcă să țină pasul cu trend-urile în modă, să aibă cea mai performantă aparatură la show-urile ei, însă, când vine vorba de dispozitive de ultimă generație, le ia fără niciun rost. Delia dă banii pe gadget-uri, apoi uită de ele prin casă.

Invitată la un eveniment de lansare a unui model de telefon mobil, Delia ne-a recunoscut că nu aplică aceeași regulă ca la haine, anume să aibă prima tot ce apare nou pe piață, însă dă banii pe dispozitive de ultimă generație pe care însă nu le folosește niciodată. „Nu am nicio problemă de genul ăsta, să am mereu ultimul model de telefon. Trebuie să-mi placă produsul respectiv și cumpăr când pot. Nu sufăr să am imediat. Acasă avem gadget-uri pe care nu le folosește nimeni. În general cam nimic. În afară de telefon și tabletă nu folosim nimic. Și Răzvan la fel. El le cumpără dar nu le folosește. Uităm de ele prin casă. Uită că și-a luat nu știu ce device pentru vreo chestie și îl lasă pe undeva, aiurea”, ne-a povestit Delia.

Delia dă banii pe gadget-uri care nu-i sunt de folos

Nu lipsa timpului o ține departe de astfel de device-uri, căci artista ne-a declarat că are grijă să-și împartă timpul în așa fel încât să nu se epuizeze, ci faptul că nu se simte atrasă de aceste dispozitive și preferă să facă cu totul altceva, cum ar fi să doarmă, să meargă în vacanțe sau să iasă cu prietenii. „Sunt perioade și perioade. În perioada asta spre exemplu nu am filmări. Am terminat audițiile. O să începem live-urile în curând și gala pentru IUmor, cam prin perioada sărbătorilor. În rest sunt ok, în perioada asta. Să știi că dorm, dorm mai mult de trei ore pe noapte”, a mai spus jurata de la IUmor.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

VIDEO EXCLUSIV/ Diana Dumitrescu pretinde că nu e dependentă de telefonul mobil. „Un weekend întreg n-am vorbit și nu am dat mesaje”