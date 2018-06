La nici 7 luni, fiica Oanei Matache este jucăria preferată a mătușii sale, cântăreața Delia. Artista susține că este extrem de relaxată în preajma micuței și asta pentru că nu este nevoită să-și asume rolul de părinte.

„Este divertisment pentru mine pentru că nu sunt implicată în proces, nu eu o cresc, nu eu am grijă de ea, nu eu, slavă Domnului, o alăptez. Deci este perfect. Doar mă bucur de această minune. Atât. Are niște poze în care seamănă cu mine când eram mică”, ne-a mărturisit cântăreața, completând că nu va fi genul de mătușa care va compensa lipsa ei prin cadouri scumpe.

„O să fiu cu ea cum sunt eu. Echilibrată. Nu sunt atât de cheltuitoare, însă postez foarte des. Nu știu dacă am să o răsfăț foarte mult, dar am să fiu drăgălașă cu ea și știu că și ea va fi drăgălașă cu mine și va fi o chestie foarte frumoasă între noi două. Aștept să o descopăr. Să i se dezvolte caracterul, să înceapă să vorbească. Sunt curioasă de next level deja”. a mai spus artista.

Delia nu vrea să-și răsfețe peste măsură nepoțica, însă îi va face toate poftele

Delia nu îi este Jessicăi doar mătușă, ci și mamă spirituală, fiind cea care a ținut-o în brațe la biserică. Cu toate că nu-i place să i se spună „nașă”, artista și soțul ei, Răzvan au cununat deja 5 cupluri și au botezat copii. „Mie nu-mi place cum sună „nașă”, sună așa a ceva bătrân, nu e ok. E a 5-a oară când sunt nașă. O să-i sun să le reamintesc că trebuie să vină cu câte ceva la mine”, ne-a spus Delia, mărturisindu-ne că deși îi place să fie alături de tinerii căsătoriți în pasul lor spre o familie, atunci când vine vorba de tradiții de nuntă sau botez, nu le știe și nici nu vrea să le învețe, însă le urmează atunci când este nevoie. „Nu mă pricep la aceste tradiții, dar dacă trebuie să îi iau moțul, să rup turta, să ud pampersul, să-l usuc, fac tot ce trebuie. Să fie lumea mulțumită”, a completat Delia care în câteva luni va rupe turta nepoatei sale.

VIDEO: Bogdan Sorocan

FOTO: Dumitru Angelescu

