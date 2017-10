Ioana Voicu, fiica lui Mădălin Voicu se numără printre puținele persoane care au avut norocul de a cânta la una dintre viorile Stradivarius, instrument al cărui preț pornește de la un milion de euro. Tânăra a crescut cu această vioară în casă, însă și-a dat seama cam pe la 15 ani de adevărata ei valoare.



Familia Voicu a fost în posesia uneia dintre ultimele zece viori Stradivarius funcționale din lume, vioară dăruită de statul roman violonistului Ion Voicu, tatăl lui Mădălin Voicu, spre folosință. După moartea celebrului violonist, Mădălin nu a mai vrut să înapoieze Ministerului Culturii prețiosul instrument, încercând să-l însușească, ba chiar să-l vândă, așa cum s-a tot speculat. Până însă să ajungă din nou în patrimoniul național și să fie dată în folosință unui alt muzician, Ioana Voicu a avut șansa să cânte la ea.

„ Am început să realizez ce vioară este Stradivarius pe la vârsta de 10 ani cred. Nu știam. Credeam că e o vioară ca oricare alta, ca și a mea. Doar că a mea era mai mică. Cea a bunicului era mult mai mare, adică era măsura maximă și nu aveam cum să cânt la ea când eram mică, dar după câțiva ani, pe la 14-15 ani, am luat vioara în mână, am și cântat câteva pasaje la ea ca să văd așa cum sună. Pentru că se zice că are ceva special și într-adevăr are un sunet și o amprentă așa foarte grea a bunicului meu și a celor care au cântat înainte pe ea”, ne-a declarant fiica lui Mădălin Voicu care, deși face televiziune de aproape un deceniu și este una dintre prezentatoarele emisiunii „Te vrea România!”de pe TVR, rămâne în continuare atrasă de muzică. „Dacă mă trezești la patru dimineața, eu îți zic toate notele care sunt într-o piesă, zic armoniile, cânt la vioară, adică e ceva ce nu ai cum să uiți și rămâne prima mea dragoste. Televiziunea am descoperit-o după ce am renunțat la Conservator și am îndrăgit-o pe parcurs. Dacă mi-ar veni un proiect de afară cu muzica, clar aș alege muzica”, ne-a mai spus Ioana.

Fiica lui Mădălin Voicu a renunțat la Conservator

Invitată în studioul Libertatea, Ioana Voicu ne-a mărturisit că pentru familia ei a fost un șoc atunci când a anunțat că va renunța la Conservator pentru a se dedica jurnalismului, însă le-a promis că nu va renunța și la muzică. S-a ținut de cuvânt și, după nouă ani, timp în care nu a mai pus mâna pe vioară, Ioana a cântat la concertul susținut în omagierea bunicului ei, Ion Voicu. „Anul acesta am avut un concert în luna februarie cu Alexandru Tomescu și cu tata, dirijor, la Sala Radio în memoria Ion Voicu. Așa se și numește concertul. După 9 ani am pus mâna pe vioară și am studiat vreo 2-3 luni și am cântat Bach. Am avut așa mare frică, eram alba înainte să intru pe scenă, iar tata încerca să mă îmbărbăteze, dar mie îmi era tare frică să nu greșesc. 9 ani este totuși o perioadă destul de lungă să nu pui mâna pe o vioară. Am mai pus mâna, dar doar așa de drag și de dor, dar în niciun caz să studiez. Spre suprinderea mea și a multora chiar a ieșit foarte bine. Tata mi-a zis: „când ai talent, poți să pui mâna pe vioară și după 20 de ani și tot știi să cânți”. Și așa este. Îți reintri în formă. Cred că și anul viitor o să particip la un concert de omagiere a bunicului meu”, ne-a mai spus Ioana.

VIDEO: George Capoianu

Citește și: VIDEO EXCLUSIV/ Ștefan Bănică și Lavinia s-au căsătorit în secret? ”Da, ea mi-a pus cătușele”