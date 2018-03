Are aproape trei ani, însă Giulia nu se îndură să-i taie podoabele cârlionțate, astfel că fiul Giuliei nu a fost tuns niciodată. Acestă frizură o face pe sora lui să-l transforme într-o prințesă.

În timp ce ea își tunde părul la două săptămâni și de la o vreme suportă doar părul foarte scurt, pe fiul ei nu l-a tuns niciodată. Giulia nu suportă să taie buclele blonde ale lui Mika, mărturisind că îi place atât de mult cum arată puștiul. „Acasă am o fetiță și un băiețel frumos ca o fetiță. Să știi că mie îmi plac băieții cu părul lung, dar la fel îmi plac și cei cu părul scurt și cu vreo freză mai cool așa, dar deocamdată mi se pare că i se potrivește foarte mult freza pe care o are și buclele pe care le are. Să vedem acum cât o să reziste”, ne-a povestit Giulia.

Artista ne-a mai mărturisit că dacă Mika nu are nicio problemă cu faptul că nu este tuns, Antonia, fiica cea mare, cum prinde o foarfecă, cum își arată abilitățile de hair stylist. „Antonia mea se și tunde singură deci suntem pe drumul cel bun. Încă nu a atentat la podoaba fratelui ei, suntem în siguranță. Momentan îl îmbracă în prințesă, este singura chestie pe care i-o face. El stă că este super drăguț așa”.

Fiul Giuliei nu a fost tuns niciodată deși are 3 ani

Deși are doi copii extrem de expresivi și foarte activi, Giulia nu vrea să profite de pe urma lor și nici să-i expună prea mult în vlogurile ei. „În vlogul pe care l-am filmat recent Antonia a vrut să se filmeze ea cap coadă. N-am lăsat-o evident. Cel mic nu este tentat de partea asta. Vine peste mine pentru că îi place foarte mult să stea la poze. Nu sunt de acord cu expunerea lor. Cred că are legătură cu sechelele pe care le am eu din copilărie și mi-aș dori ca ei să se joace foarte mult în perioada asta. Nu să facă treabă. Să-mi pozeze doar mie acasă dacă vor neapărat, nu să facă chestia asta foarte în serios. Momentan”, ne-a mai mărturisit Giulia.

Cât despre fiica ei, Giulia ne-a mărturisit recent că vrea să o lase să experimenteze orice dorește, inclusiv să-și facă un tatuaj înainte de a împlini 18 ani.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

CITEȘTE ȘI: