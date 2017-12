Video EXCLUSIV/ Gala ELLE. Delia a fost desemnată ”Best Pop Artist”. Cum a reacționat Antonia!

Delia a fost desemnată ”Best Pop Artist”, iar prietena și colega sa, Antonia, nominalizată și ea la această categorie, i-a făcut galerie de lângă scenă.

Delia a primit Premiul „Best Pop Artist” , la Gala Elle Style Awards 2017, de miercuri seara.

Artista a lansat numai single-uri care au ajuns instantaneu in topuri. Pe langa succesul pe careîil are cu videoclipurile sale, Delia are concerte cu sălile pline, iar melodiile sale sunt fredonate de fani de toate vârstele.

Antonia i-a recunoscut meritele Deliei

Deși și ea fusese nominalizată la această categorie, Antonia i-a făcut galerie Deliei de lângă scenă, ca un fan adevărat. Între cele două artiste există o frumoasă prietenie, mai ales de când au devenit și co,ege la aceeași casă de producție.

Delia a fost desemnată ”Best Pop Artist”. Celelalte nominalizări:

Irina Rimes

Corina

Antonia

Alina Eremia

Karmen

Andra