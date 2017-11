Într-o perioadă în care la mare modă sunt operațiile estetice și intervențiile artificiale de orice gen, Laura Dincă, iubita lui Cristi Boureanu, vrea să rămână naturală 100%. Tânăra susține că poate oricând demonstra că nu are nicio operație.

Ce-i drept, are doar 21 de ani, însă multe tinere de vârsta ei au deja abonament la medicul estetician și își petrec majoritatea timpului în saloanele de înfrumusețare. Nu și iubita lui Cristi Boureanu. Laura ne-a povestit că a făcut de două ori prostia de a-și vopsi părul și de atunci a jurat că nu mai umblă la nuanța cu care a înzestrat-o mama natură. „E culoarea mea naturală. De multe ori îl mai dau așa, dar mai mult vara, cu un nuanțator cu un pic de gri, ca să nu se îngălbenească de la soare, dar când eram mică chiar eram blond pui. Acum mi s-a mai închis culoarea, dar tot blondă sunt. Ca să-mi mențin părul săntos am grijă să-mi tund vârfurile în fiecare lună și vreau să zic că-mi crește foarte mult. În plus îl dau cu ulei și încerc să-l întrețin”, ne-a spus Laura, care ne-a mai povestit că ultima dată când a vrut să-și schimbe nuanța părului, Ioana, fiica lui Boureanu a certat-o, acuzând-o că nu este cu nimic diferită față de celelalte fete. „Am mai încercat să-l vopsesc pe la vreo 17 ani, după ce am zis mereu că eu nu o să-mi stric niciodată nuanța de păr. Apoi am mai făcut o dată când l-am cunoscut pe Cristi, pe la 18 ani și câteva luni, dar atunci m-a certat Ioana. Mi-a zis că de ce m-am vopsit, că am ajuns să fiu ca toate celelalte, că arăt la fel ca toată lumea, că ea mă considera unică. Acum gata, nu mă mai vopsesc”.

Iubita lui Cristi Boureanu poate demonstra că este naturală

Pe lângă păr, de care a promis că nu se va mai atinge, Laura baga mână în foc că nu are nicio intervenție estetică. „Înafară de vârfuri nu mă tund niciodată. Am o „boală” de când sunt mică. Să am părul lung. Așa mi-a plăcut, așa m-au crescut ai mei și m-au învățat cu părul lung. E greu cu el la spălat de multe ori, îmi aduc aminte când eram mică cum mă spălau ai mei, dar am avut multă grijă de el și e păcat să-l stric acum”, a spus Laura, completând că dacă cineva dorește să o contrazică, poate aduce dovezi în favoarea ei.

„Da, la televizor toată lumea spune că nu are nicio operație estetică, însă spre deosebire de multe, eu pot veni cu poze în care să arăt că nu am nicio intervenție”.

