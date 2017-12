Pentru Jorge, Crăciunul acesta este cu atât mai special cu cât este primul alături de băiatul lui, David. Pentru că și-au făcut planuri din timp să plece de Sărbători, cântărețul și-a luat soția, fetele și pe mezinul familiei și au decorat casa, însă pentru vecini.

Jorge nu a vrut să facă Crăciunul în România, așa că și-a luat familia și a pleacat într-o vacanță. Cei cinci nu se relaxează undeva pe o plajă însorită, ci au optat pentru o destinație unde temperaturile sunt la fel de scăzute ca în România. „Nu facem Crăciunul acasă. Plecăm cu David de mic, bine am plecat și astă vară cu el și acum o să facem Crăciunul în afara țării. Nu mă duc la cald, tot undeva la frig, ca la noi. Fetele și-au dorit o destinație anume și am zis să le împlinim dorința asta. Ne tot bat la cap. Nu mai mergem la Disneyland, facem pauză că m-am săturat. Am fost de 8 ori și nu mai pot. Le-am zis că nu mai vrem, dar acum ne-au întrebat iar dacă în primăvară nu le mai ducem. „NU” categoric le-am zis. Când o să facă David 4 ani o să mai mergem. Chiar l-au văzut de atâtea ori, nu mai e cazul”, ne-a povestit Jorge.

Jorge și-a împodobit casa încă de la începutul lui decembrie

Căsătorit pentru a doua oară cu Ramona, cu care are și un băiat, Jorge se numără printre acei părinți care au încheiat vechiul mariaj în relații de prietenie. Astfel că pentru el Sărbătorile sunt extrem de fericite, iar asta pentru că o are mereu alături și pe fiica lui, Karina. Chiar dacă a divorțat de Alina Crăciun, nu a avut nicio interdicție să nu-și vadă fiica lui, ba, mai mult, nu au avut nici discuții legate de petrecerea timpului în vacanțe sau de Sărbători. Astfel că, după ce a făcut Paștele alături de mama ei și de Ilan Laufer, tatăl vitreg, Karina a mers în vacanța de Crăciun cu Jorge și Ramona, dar și cu sora vitregă Ilinca și frățiorul David.

