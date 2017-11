Loredana s-a pregătit intens pentru show-urile incendiare de la Sala Palatului, de pe 10 și 11 noiembrie, vrând să fie în cea mai bună formă pentru publicul ei. Astfel că, Loredana și-a „dres” vocea nu cu miere sau alte leacuri băbești, ci cu foarte multă practică.

Cu câteva zile înainte de show-ul „Ador” pregătit de Loredana pentru fanii ei, artista ne-a primit pentru câteva minute în sala de repetiții și ne-a oferit detalii despre ceea ce se anunță a fi revelația muzicală a sfârșitului de an. Ne așteptam să o găsim pe artistă relaxându-se înainte de concert, însă nu, Loredana preferă să repete până în ultima zi. „Mă masez cu cele mai fine uleiuri. Daa, aș vrea eu să mă răsfăț așa în fiecare zi, dar nu am timp pentru asta. În schimb încerc să-mi folosesc timpul prețios, mai ales că eu am un timp foarte scurt între concerte. Încerc să fiu calmă, să fiu pozitivă, să-mi păstrez energia și să fiu cât mai elocventă și practică în ceea ce am de făcut”, ne-a declarat Lori, completând că vocea nu se drege niciodată cu vreun leac băbesc, ci se menține cu foarte multă muncă.

„Vocea nu prea se drege cu miere. Corzile vocale sunt într-o zonă în care nu intră mâncarea și degeaba mănânci miere. E un mit ăsta cu mierea. Deci pentru cei care cred că un șodou (sau cum se numește!) i-ar face bine la voce, este doar în mintea lor. Cel mai bine e să cânți corect, să nu forțezi și bineînțeles să te odihnești. Odihna este cea mai importantă, dar și practica zilnică pentru că un mușchi care nu este antrenat zilnic normal că se fleșcăiește. E valabil și pentru mușchii corporali, dar și pentru mușchii mentali!”, a mai spus artista.

Așa că, pe lângă practică și odihnă, Loredana știe că nu trebuie să facă loc stresului în viața ei, ci să rămână mereu pozitivă pentru ca show-ul să fie unul memorabil. „Stresul de multe ori este factorul cel mai periculos și el trebuie evitat la maximum. Stresul nu numai că te poate agita, te poate scoate din starea pe care cu toții vrem să o avem atunci când suntem pe scenă și nu numai. Vreau să evit și trebuie să evit stresul prin o atitudine cât mai pozitivă. Faptul că am început de foarte mult timp să repetăm și nu am îngrășat porcul în ultima zi, cum mi se întâmpla uneori când aveam examene, e un avantaj și nu mă mai stresez așa tare”, ne-a mai spus Loredana, sublinind încă o dată că secretul vocii sale constă în extrem de multă practică. „După atâția ani de concerte, după mii de kilometri de scenă străbătuți de aceste piciorușe și vocea care le-a însoțit pașii, am descoperit că practica este foarte importantă”.

VIDEO: Cosmin Nistor

