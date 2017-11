Aproape toți părinții fac sacrificii pentru copiii lor, din toate punctele de vedere. Așa au făcut și părinții Alinei Eremia, care au văzut potențialul din fiica lor și nu au obligat-o să aibă o altă meserie. Ba mai mult, ei a fost cei care i-au deschis ușile către showbiz.

Miercuri seara, Alina Eremia a lansat primul ei album în cadrul unui eveniment restrâns, de la care nu a lipsit familia. Printre cei care au așteptat cu sufletul la gură această lansare se numără și părinții ei, Daniela și Nicu Eremia, cei care au contribuit masiv la formarea ei.

„Ne simțim extraordinar. Cred că orice părinte s-ar simți la fel, mai ales că Alina a ajuns aici datorită muncii ei în primul rând, cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor din jurul ei”, ne-a declarat tatăl Alinei, completat de doamna Eremia.

„Ca orice părinte și noi ne-am dorit cei mai bun pentru ea. Eu am impulsionat-o să se înscrie la casting. Aveam așa un cerc al mămicilor care știam tot ce se întâmplă în lumea muzicală și acolo am aflat de casting-ul pentru „Pariu cu viața” și am zis să încercăm. A fost să fie cu noroc”.

Destul de emoționați, dat fiind faptul că era primul lor interviu, cei doi soți ne-au recunoscut că au mințit-o pe fiica lor în momentul în care au înscris-o la casting-ul pentru serialul „Pariu cu viața”.

„Soția mi-a spus să nu cumva să-i zic Alinei că este o telenovelă, că sigur nu o să mai vrea să vină. Am convins-o cu greu”, ne-a spus domnul Eremia, iar mama Alinei a confirmat. „Nici noi nu știam exact despre ce este vorba, dar practic am inventat că este un musical. Până la urmă s-a dovedit că am avut dreptate”.

Părinții Alinei au fost atât de convinși că fiica lor va ajunge departe, încât și-au călcat pe inimă și au lăsat-o să plece de acasă la o vârstă foarte fragedă și să se mute singură.

„Eu sunt foarte atașat de Alina și ne transmitem emoțiile reciproc. Nu pot să zic că am lăsat-o singură pentru că noi am fost întotdeauna alături de ea, zi de zi cu tot ce a avut nevoie. Am încercat să o susținem pentru că este un copil bun, muncitor și mai ales foarte ascultător. De la început ne-a ascultat și o face și în continuare, ne cere părerea. La melodii mai mult, ca la cum se îmbracă deja are oameni care o ajută cu asta”, ne-a mai mărturisit Nicu Eremia, care și-ar dori ca soția lui să cânte alături de Alina.

„Soția cântă foarte bine. Alina cu ea s-a pregătit când era mică. Când nu știa să citească, soția o ajuta, o pregătea”, ne-a mai spus tatăl cântăreței.

Extrem de modestă, mama artistei ne-a mărturisit că nu se ridică la nivelul copiilor ei, dar că i-ar plăcea să cânte cu ei. „Atunci eram mai la același nivel, acum nu mai țin pasul. Înainte cântam, dar acum nu am mai exersat, dar cum spune și cântecul, niciodată să nu spui niciodată”, ne-a mai spus Daniela Eremia.

Părinții Alinei Eremia sunt cei mai mari susținători ai acesteia

Așa cum era normal, acest prim album, Alina nu-l dedică doar admiratorilor ei, ci în mod special părinților. „Nu m-aș mira să doarmă cu el sub pernă. Părinții mei și-au dorit albumul ăsta cred că la fel de mult ca și mine pentru că s-au bucurat la aceeași intensitate de fiecare reușită a mea și asta chiar este o reușită și simt că trec într-o altă etapă a carierei mele muzicale și asta îmi doresc să marcheze albumul ăsta. Piesele noi pe care le-am adăugat pe album sunt în mare parte, cam 95%, compuse de mine. Cumva e un album personal, este un album în care am pus foarte mult suflet și amprenta și de asta îmi doresc să-l cumpere oamenii. Ca să mă cunoască mai bine din punct de vedere muzical și sentimental”, ne-a spus amuzată Alina.

