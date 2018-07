Chiar dacă a părăsit România și locuiește mai mult în Franța, Roxana Ilie rămâne în continuare o patrioată care încearcă cumva să-și promoveze țara și frumusețile ei. Astfel că, la ultima vizită, a venit alături de un francez extrem de șic, căruia i-a făcut cunoștință cu lumea bună a Capitalei. „Este cel mai tare reporter de tot ce înseamnă fashion și travel din Paris, pe tot ce înseamnă Orient gen: Dubai, Abu Dhabi, Emiratele Arabe și așa mai departe. A venit să facă un documentar despre România: istorie, cultură, magie, Dracula, tot”, ne-a declarat Roxana.

Roxana Ilie s-a întors în România complet schimbată

Roxana nu s-a întors doar la brațul unui francez, ci și complet schimbată. Fostul manechin și-a schimbat complet modul de viață, dar și mentalitatea. Pe lângă faptul că încearcă să trăiască mult mai sănătos, din toate punctele de vedere, Ilie se implică și în tot soiul de evenimente caritabile. „Vegan e mult spus. Sunt lacto-ovo-vegetariană în acest moment. Probabil am să încerc să merg spre latura vegană. Experiența din Africa nu m-a făcut să fiu vegetariană, aș fi ipocrită să spun că sunt vegetariană din cauză că iubesc animalele, deorece îmi place aurul, îmi plac diamantele, iar copiii mor în Africa pentru ele. Așa că sunt vegetariană pentru sănătatea mea. Cât despre Africa m-a marcat imens de mult. Am trăit niște experiențe foarte ciudate acolo. Începând de la mâncat, dormit, îmbrățișat copii care erau plini de infecții, care epurau și așa mai departe, dar bucuria mea sufletească este pentru că am acordat ajutor medical unul număr de 3-4000 de copii și pe lângă asta am hrănit aproape 20.000 de oameni. A fost o muncă titanică. Am dormit undeva la 3-4 ore pe noapte, dar a meritat”, ne-a povestit Roxana, mărturisindu-ne că a ajuns acolo cu ajutorul unei familii din Dakart.

„Am ajuns acolo printr-o familie din Dakar care are o organizație caritabilă în Senegal și am fost undeva la 400 de kilometri de Dakar, într-un sat micuț”. După această experiență, șatena a încercat să-i determine și pe cei cu o situație financiară mai bună din România, să încerce să urmeze exemplul africanilor și să se ajute între ei. „Am făcut apel în ceea ce privește România. Să ajute oamenii de lângă ei, nu oamenii din Africa. Pentru oamenii de acolo sunt suficienți sponsori, erau suficienți sponsori în momentul respectiv. A fost un eveniment de mare amploare, dar atunci eu am făcut apel ca lumea să se mobilizeze să ajute oamenii din România”, a mai completat Roxana Ilie.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

CITEȘTE ȘI: