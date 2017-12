Cu câteva zile înainte de venirea Moșului, Șerban Copoț face apel la producătorii de jucării și îi roagă să nu mai pună prețuri exorbitante pentru niște lucruri făcute din plastic. Ca el sunt și alți părinți ai căror copii sunt pasionați de jocurile de construit.

Pe lista către Moș Crăciun, unu din doi băieți a trecut și celebrul joc din piese de construit atât de celebru în întreaga lume. Este și cazul lui Șerban Copoț, care, la fel ca majoritatea părinților, a ajuns să cheltuiască o mică avere pe astfel de jucării. Se pare că și în acest an, băiatul cel mare a pus ochii pe o astfel de jucărie.„Noi, în familie, nu ne deghizăm în Moș Crăciun. M-am deghizat eu suficient în alte personaje, dar magia Crăciunului cred că este mai presus de un personaj deghizat. Așadar, nu mă deghizez, nu-mi chem nici părinții să se deghizeze, nici vecinii, nici alți cunoscuți. La noi, tradiția este fără costum, fără din astea. Moș Crăciun este un spirit, o chestie care vine doar noapte aia, nu-l vedem, nu-l auzim. Bineînțeles că lasă prăjituri și lapte pentru Moșu’ și morcovi pentru ren”, ne-a spus Șerban.

Șerban Copoț face apel la producătorii de jucării să mai scadă prețurile

Cu doi băieți în casă, Șerban este la curent cu tot ce înseamnă inovație în sectorul de jucării destinate lor. Chiar dacă i-a învățat pe cei doi micuți să nu exagereze cu cerințele, Șerban este de părere că unii producători de jucării au prețuri prea mari pentru niște lucruri care sunt realizate destul de ieftin. „N-am scris încă scrisoarea, dar la lista de jucării lucrăm din vară. Copiii sunt și ei niște victime ale marketingului agresiv care se petrece în societatea de astăzi, dar ne rezumăm la jucării în principiu și încercăm să o ținem cât mai în zona low-budget, pentru că cerințele sunt foarte mari, iar pretențiile foarte mari, dar încercăm noi ca părinți să rezolvăm cât se poate de mult. Aș vrea pe calea asta să adresez o rugăminte celor de la Lego: Băi, nene vindeți niște bucăți de plastic. Luați o pauză, frate. Un milion, o jucărie mică? Am intrat în zona Lego de doi ani. Nu am probleme să le fac. Eu nu am avut când eram mic, dar sunt destul de intuitive și de bine făcute instrucțiunile alea și l-am învățat și pe băiatul meu mai mare. Știe să-și monteze Lego foarte mari”, ne-a mai declarat Copoț.

VIDEO: George Capoianu

FOTO: Dumitru Angelescu

