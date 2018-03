Elena Gheorghe și Cornel Ene se cunosc de aproape 15 ani, fiind înainte de toate cei mai buni prieteni. Chiar dacă ambii fac parte din showbiz, soțul Elenei Gheorghe este extrem de timid și fuge de camerele de filmat.

Elena Gheorghe și Cornel formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz și au avut grijă ca niciodată să nu se audă nimic urât la adresa lor și nici să intre în vreun scandal, cu toate acestea de ceva vreme au început să existe glume legate de căsnicia lor. Faptul că soțul Elenei Gheorghe este o persoană extrem de discretă a ridicat semne de întrebare și, în momentul în care, la un eveniment monden, a venit de mână cu artista, au început și glumele.

„A fost foarte drăguț domnul fotograf de la intrare care ne-a zis că dacă nu facem o poză împreună ne dă divorțați. Așa amenințare nu am mai auzit în viața mea. Ne-am amuzat foarte tare”, ne-a povestit amuzată Elena, completând că ea își înțelege partenerul de viață și îi respectă decizia de a sta în umbră.

„Cornel întotdeauna este cu mine numai că el este în spate. Nu-i place să fie filmat, nu are nicio treabă cu partea asta și eu îi respect decizia pentru că sunt oameni care efectiv se simt mult mai bine în spatele camerelor de luat vederi decât în fața lor”.

Soțul Elenei Gheorghe este extrem de timid

De altfel nu este pentru nimeni un secret că trombonistul de profesie este extrem de timid. De gol l-a dat chiar Elena care a povestit cum tot ea a fost cea care a făcut primul pas în relație, asta pentru că cel care acum îi este impresar nu avea curaj să o abordeze. „Ne-am cunoscut în trupa Mandinga. Era cel mai bun prieten al meu și de acolo a plecat toată pivestea. Eu i-am spus ce am simțit, deși era destul de riscant să treci de la o prietenie extraordinară, la ceva mai mult, s-ar putea să ai noroc sau nu. L-am suprins probabil că am fost prima care a pus punctul pe i. Și el voia să facă pasul acesta, numai că nu găsea momentul. Eu am făcut primul pas. S-a întâmplat de ziua mea, pe 30 iulie 2005”, a povestit Elena Gheorghe.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu