N-au nici șase luni de relație, însă par să că se cunosc de o viață și că locuiesc de ani buni împreună. Dovadă că până și familiile s-au ”aclimatizat” una cu alta și chiar vorbesc în particular. Speak și Ștefania sunt terorizați de mame, însă nu în sensul în care se așteaptă toată lumea, acela de a face un nepoțel, ci pentru că-și doresc conturi pe rețelele de socializare.

Într-o eră a tehnologiei, nu doar copiii le cer voie părinților să-și facă conturi pe rețelele de socializare, ci și invers. Se întâmplă în cazul lui Speak și al Ștefaniei, iubita lui. Cei doi sunt terorizați de mame în ideea că-și doresc să se împrietenească cu ei pe Instagram și Facebook. „Am aflat împreună că mama are Instagram prin mama lui. Am certat-o și eu pe mama, dar sigur mama o să o corupă și pe mama lui”, ne-a povestit amuzată Ștefania, completată de Speak, care ne-a mărturisit că nici nu se gândește să o lase pe mama lui să intre în spațiul virtual. „Când am primit mesaj că are și mama Cristinei cont și că vrea și ea, i-am zis să termine cu prostiile. I-am zis că nu o las, pentru că așa cum și ea, atunci când eram eu mic, nu-mi dădea voie să fac lucruri, așa nu o las nici eu acum. Eu pe Instagram mai vorbesc și îmi e rușine de mama. Deși ea se uită la vloguri și acolo mai scap câte un „porumbel”, așa că mă sună și îmi zice că nu este mulțumită deloc de limbajul pe care-l folosesc în filmările mele”, a spus amuzat cântărețul.

Cei doi însă exagerează un pic, iar mamele au dreptate, căci își doresc să vadă cu ce se îndelednicesc ”copiii”, nu să audă de la vecini. Pasionați de tot ce înseamnă social media, Speak și Adelina fac cele mai multe filmări împreună, printre cele mai recente numărându-se și unul în care artistul o machiază pe iubita lui. „În seara asta el s-a ocupat de make-up. Am avut mici retușuri, dar el s-a ocupat în principiu”, l-a lăudat Ștefania. „Stai puțin că știu cu conturing cu tot, cu anticearcăn, cu iluminator, T-ul de pe frunte. Vezi că știu tot. Am primit multe mesaje după ce am machiat-o pe Ștefania să mă laude că am aplicat fondul de ten foarte bine, după m-am stricat. Na, nu pot să le știu pe toate”, ne-a povestit amuzat cântărețul, care imediat a fost dat de gol de iubita lui.„Fură meserie. Mă vede mereu cum fac și fură meserie. Chiar nu l-am învățat nimic înainte. Este exagerat de curios”, a completat bruneta.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

